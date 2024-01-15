زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو أوقعتنا أمام محكمة العدل الدولية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن الحكومة "ليست صالحة لإدارة الحرب، وأوقعتنا في لاهاي"، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غير صالح لإدارة الدولة"، وفق تعبيره.



وأضاف لابيد في تغريدة على منصة "إكس": "إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب، وهي تدفعنا إلى أزمة اقتصادية عميقة تؤلم جيب كل مواطن، وقد أوقعتنا في لاهاي"، في إشارة الى محكمة العدل الدولية.



وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة الماضيين، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وفي 29 ديسمبر الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.



وأكد لابيد أن "نتنياهو فقد ثقة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) الأكثر ودا، الذي جلس في البيت الأبيض على الإطلاق".



وتابع: "لقد فقد (نتنياهو) السيطرة على وزرائه وأعضاء الكنيست المتطرفين، وهم الذين يسببون لنا ضررا لا يمكن إصلاحه على الساحة الدولية".



وتتعرض حكومة نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.