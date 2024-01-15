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اليوم.. 3 عروض من المغرب والإمارات والعراق في مهرجان المسرح العربي

إيناس العيسوي:
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 7:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 7:18 ص

يقام اليوم الاثنين ثلاثة عروض مسرحية في اليوم السادس من مهرجان المسرح العربي في دورته الـ14، والذي يختتم فاعلياته في الخميس المقبل، بالعاصمة العراقية بغداد.


تبدأ فاعليات العروض المسرحية على مسرح الرشيد بالعرض المغربي "تكنزا قصة تودة"، لفرقة فوانيس المسرحية، تأليف: طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، وهو مخرج العرض.


ويقدم مسرح خورفكان للفنون، على المسرح الوطني العرض الإماراتي "الجلاد"، تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد.


كما تقدم نقابة الفنانين العراقيين، على مسرح الرشيد، العرض المسرحي العراقي "حياة سعيدة"، تأليف: علي عبد النبي الزيدي وإخراج كاظم نصار.

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