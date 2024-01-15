راحة لأوباما من تدريبات الزمالك

حصل يوسف إبراهيم "اوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي.

جاء غياب "اوباما" بعدما اشتكى من اجهاد عضلي خفيف، ليحصل على راحة من مران اليوم، وسيتواجد مع الفريق غداً الثلاثاء بصورة طبيعية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق الشباب الكويتي عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي في ظل فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.