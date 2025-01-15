إعلان بيانات إجمالي الناتج المحلي وعجز الميزانية للعام الماضي في ألمانيا اليوم

يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء بيانات إجمالي الناتج المحلي وعجز الميزانية خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يعلن المكتب بيانات إجمالي الناتج المحلي في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع استقرار الناتج المحلي على مدار العام الماضي بشكل عام، بعد أن أظهر نموا طفيفا خلال الربع الأول من العام، وانكماشا خلال الربع الثاني، ثم نموا طفيفا في الربع الثالث.

وتتوقع الحكومة الألمانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة 2ر0% وفقا للقيمة الحقيقية مقارنة بالعام السابق، ليكون الانكماش السنوي الثاني على التوالي.

ويشير محللون إلى تراجع الطلب من الصين، وارتفاع عدد حالات الإفلاس في ألمانيا. كما تبدو آفاق التصدير قاتمة، في ظل معاناة قطاعي السيارات والكيماويات وهما من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الألماني من المشكلات.

كما شهد قطاع التشييد تراجعا في حين انخفض الطلب الاستهلاكي نتيجة تراجع ثقة المستهلكين.

وكانت أسعار الطاقة المرتفعة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية من ضمن أسباب عدم تعافي الاقتصاد الألماني.