ميتا تخطط لاستبدال 5% من موظفيها لضمان أفضل المواهب

تخطط شركة ميتا، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، لاستبدال حوالي 5% من موظفيها هذا العام، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أمريكية يوم الثلاثاء، نقلا عن إعلان من مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للموظفين.

وكجزء من إعادة الهيكلة، سيتم الاستغناء عن الموظفين الذين يحصلون على تقييمات أداء منخفضة، مع جلب موظفين جدد لتولي مناصبهم، وفقا لما أفادت به بلومبرج ومدونة التكنولوجيا "ذا فيرج".

وتوظف ميتا حاليا حوالي 72 ألف شخص، وقد تطال التغييرات ما يصل إلى 3600 وظيفة من خلال هذه التخفيضات، وفقا للأرقام الواردة من بلومبرج والتي تستند إلى بيانات من سبتمبر الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن تكتمل تقييمات الأداء في فبراير.

وشهدت ميتا نموا سريعا خلال جائحة كوفيد-19، لكنها خفضت فيما بعد حوالي 20 ألف وظيفة. وفي عام 2023، أعلن زوكربيرج عن "عام الكفاءة" للشركة، وبعد هذه التخفيضات، زادت أرباح ميتا.

ومع ذلك، قال زوكربيرج هذه المرة إن التركيز سيكون على ضمان أن تمتلك الشركة "أفضل المواهب" وقادرة على "جلب أشخاص جدد".