منعت السلطات المضاربة العقارية بشكل مؤقت في لوس أنجلوس؛ لحماية ضحايا الحرائق المدمرة.

وأصدر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، مرسوما في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، يمنع العروض المقدمة دون طلب لشراء العقارت بأقل من قيمتها السوقية قبل الحرائق في المناطق المتضررة لـ3 أشهر.

وجرى سن بند مماثل في ولاية هاواي الأمريكية بعد اندلاع حرائق في جزيرة ماوي في 2023.

وقال نيوسوم، في بيان: "آخر شيء تحتاجه الأسر التي تشعر بالحزن هو المضاربين الجشعين الذين يستغلون آلامهم.. لقد سمعت مباشرة من أعضاء المجتمعات والضحايا الذين تلقوا عروضا غير مرغوبة وشرسة من مضاربين يعرضون مبالغ مالية نقدا أقل بكثير من القيمة السوقية، وبعضهاتم أثناء احتراق منازلهم".

وأفادت التقارير، بأن الحرائق التي تستعر منذ أكثر من أسبوع في منطقة لوس أنجليس، دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 12 ألف مبنى.

ولقي 25 شخصا على الأقل حتفهم، ومازال آخرون مفقودين.