أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، بأن طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق بيروت وضواحيها، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خروقاته لوقف إطلاق النار وفجر منازل بعدة بلدات جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن «العدو (الإسرائيلي) عمد بعد منتصف الليل، إلى تفجير منازل وتجريف الطرق في عيتا الشعب وحانين ومارون الراس (جنوب)».

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون (جنوب).

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر العام الماضي، ثم تحول لحرب واسعة.

وبدعوى التصدي لـ«تهديدات من حزب الله» ارتكبت إسرائيل حتى مساء أمس 524 خرقا، ما خلّف 37 شهيدا و45 جريحا، وفق إحصاء لوكالة «الأناضول» للأنباء، استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

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