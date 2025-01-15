مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل عاجل

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التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، صباح اليوم الأربعاء، مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، برئاسة فولكر تورك.

وخلال زيارته، دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا «بشكل عاجل».

واعتبر تورك، أن «العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا»، وذلك حسبما أفادته وكالة «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وتعد هذه أول زيارة يجريها المفوض الأممي لحقوق الإنسان لسوريا، حيث منعت السلطات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، العديد من مسئولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن انتهاكات.

وقالت الأمم المتحدة إن تورك سيزور سوريا ولبنان في الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، وسيلتقي مع مسئولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية.