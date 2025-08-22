هجوم أوكراني على خط أنابيب نفط روسي يثير غضب المجر وسلوفاكيا

تسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على خط أنابيب النفط الروسي دروجبا في تعطيل الإمدادات إلى المجر وسلوفاكيا، مما أثار غضب هذين البلدين الأوروبيين اللذين لا يزالان يحصلان على النفط الروسي عبر هذا الخط.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في منشور على منصة إكس، صباح اليوم الجمعة، إنه قد تم قطع إمدادات النفط إلى المجر عبر خط الأنابيب. وأضاف: "هذا هجوم واضح على أمن الطاقة الخاص بنا ومحاولة أخرى لاستدراجنا إلى الحرب".

وكانت الإمدادات قد تم استعادتها فقط يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد هجوم آخر شنه الجيش الأوكراني يوم الاثنين الماضي على محطة ضخ أخرى تابعة لخط أنابيب دروجبا.

وأكد سيارتو أنه بعد الهجوم الأخير ستتوقف الإمدادات لمدة لا تقل عن 5 أيام.

وقال قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية، روبرت بروفدي، أمس الخميس، إنه تم استخدام طائرات مسيرة قتالية لاستهداف محطة أونيتشا لضخ النفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا.

ولم يقدم بروفدي تفاصيل عن حجم الأضرار، لكنه أرفق مقطع فيديو يظهر حريقا ضخما تردد أنه أنه في أونيتشا. ولم تدل السلطات الروسية في البداية بأي تعليق على الحادث.

وأعرب وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار عن استيائه من الحادث، قائلا إن: "أي تهديد لأمن الطاقة في بلادنا غير مقبول".

وأرسل بلانار وسيارتو رسالة مشتركة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، وإلى مفوض الطاقة دان يورجنسين، تضمنت شكوى بشأن الهجوم.