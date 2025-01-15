ضبط 7 عصابات و259 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 259 قطعة سلاح ناري بحوزة 235 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "25 بندقية آلية، 42 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 184 فردا محليا، 652 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 217 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 53 حادثا متنوعا، و349 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات بلغت 375 كيلو مخدرات، 20939 قرصا مخدرا، وإعادة 33 دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

كما تم ضبط 9 متهمين هاربين، و19 متهما بالبلطجة و257 دراجة نارية مخالفة و25 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 85 ألفا و559 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 68 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.