 أمريكا: إلغاء حكم الإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من مركز احتجاز مهاجرين
أمريكا: إلغاء حكم الإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل من مركز احتجاز مهاجرين

الناشط محمود خليل
فيلادلفيا (أمريكا) (أ ب)
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 5:25 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 5:25 م

ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الخميس، قرار محكمة أدنى درجة كان قد أفرج عن محمود خليل المؤيد لفلسطين من مركز احتجاز المهاجرين، ما قرّب الحكومة خطوةً أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله في نهاية المطاف.

وأمرت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية في فيلادلفيا المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل باعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.

وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي ليس لها اختصاص قضائي على هذه المسألة لأن تحديات الهجرة يتم التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.

وفي قرار صدر بأغلبية 2-1، ذكرت هيئة المحكمة أن قوانين الهجرة الفيدرالية تشترط تقديم الطعون المتعلقة بالترحيل عن طريق تقديم التماس لإعادة النظر في أمر الترحيل النهائي إلى محكمة استئناف فيدرالية، وليس إلى محكمة ابتدائية.


