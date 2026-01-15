بدأت قناة البلوجر الأمريكي الشهير «آي شو سبيد»، عدا تنازليًا لمتابعيها؛ تمهيدًا لبث مباشر من مصر ضمن جولته الإفريقية، على أن يكون الحدث الأبرز هو البث من قلب الأهرامات.

ويأتي البث المنتظر من نوع "IRL"، اختصارًا لعبارة "In Real Life"، إذ يعتمد هذا البث على الحياة الواقعية وينقل التجربة كاملة دون مونتاج أو تسجيل.

* من هو آي سبيد شو؟

اسمه الحقيقي دارين جيسون واتكينز جونيور، واشتهر باسم «آي شو سبيد»، ولد في يناير عام 2005، بدأ مسيرته حينما كان يبلغ من العمر 11 عامًا في 2016 داخل غرفته بولاية أوهايو بأمريكا في صناعة المحتوى على اليوتيوب والبث المباشر؛ ليصبح بعد مرور العديد من السنوات من أبرز وأشهر صُنّاع المحتوى الرقمي في العالم.

واشتهر «واتكينز»، بأسلوبه الحماسي وردود فعل درامية خلال البثوث المباشرة المتنوعة، بجانب تقديمه بثوثًا من نوع «IRL» (في الحياة الواقعية)، ينقل خلالها تجاربه من مواقع مختلفة حول العالم، بحسب موقع ستريمز شارتز.

ويُنظر إليه باعتباره نموذجًا لصانع محتوى عابر للحدود، إذ تسهم جولاته الدولية في إبراز ثقافات الدول التي يزورها وتقديمها إلى جمهور واسع محليًا ودوليًا.

وكان آي شو سبيد، فاز بجائزة «صانع البث للعام» في حفل جوائز الستريمرز لعام 2024، فيما زاره بنفسه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مايو من نفس العام، وذلك داخل منزله للترويج لكأس العالم للأندية والتي استاضفتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، بحسب تقرير لمجلة التايم الأمريكية.

* أرقام قياسية على يوتيوب



أنشأ دارين جيسون واتكينز جونيور، قناته على موقع يوتيوب عام 2016، حيث كان ينشر مقاطع متفرقة لمحتوى ألعاب الفيديو، وفي ديسمبر 2017 تقريبًا بدأ تقديم جلسات بث مباشر، تناول خلالها ألعابًا مثل NBA 2K، وأحيانًا فورتنايت، وكان متوسط عدد المشاهدين في أولى جلساته لا يتجاوز مشاهدين اثنين.

وجاءت نقطة التحول في مسيرته بعد تداول مقاطع من سلوكه الانفعالي خلال جلسات البث المباشر، سواء في تعامله مع الألعاب أو اللاعبين أو حتى الكاميرا، وهي المقاطع التي تحولت إلى مواد ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسببت بعض تلك الانفعالات في تعرضه لعقوبات، شملت حظره من منصة تويتش ومن لعبة فالورانت.

ووصفت مجلة كوتاكو واتكينز بأنه «أحد أكبر وأسرع صُنّاع المحتوى المباشر صعودًا على يوتيوب»، كما أسهمت مقاطع قدّمها عن لعبة Talking Ben the Dog في إعادة إحياء شعبية التطبيق، ليصبح بحسب موقع لايفهاكر اللعبة الأكثر مبيعًا على متجر التطبيقات في أبريل 2022، بعد أكثر من عقد على إطلاقه الأول.

ويبلغ عدد متابعيه على قناته في يوتيوب نحو 49 مليون مشترك،ويحقق مشاهدات تتجاوز المليارات.

* سبيد شو ورونالدو

ترتبط علاقة اليوتيوبر الأمريكي آي شو سبيد، بالدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بإعجاب جنوني تحوّل مع الوقت إلى ظاهرة رقمية واسعة الانتشار.

ولا يُخفي سبيد شغفه الكبير برونالدو، إذ يعبّر عنه بانفعالات حادة خلال المباريات واللقطات الحاسمة، وهو ما جعله أحد أشهر مشجعي الدون على منصات التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن سبيد التقى رونالدو للمرة الأولى في يونيو 2023، عقب فوز البرتغال على البوسنة والهرسك.

وفي مشهد مؤثر، انحنى سبيد على الأرض أمام رونالدو مرددًا: «يا إلهي، أنا أحبك»، قبل أن يلتقط معه صورة «سيلفي»، ويؤديا معًا احتفال «Siuuu» الشهير، في لقطة تصدّرت وسائل الإعلام العالمية.

فيما يُعرف عن سبيد كونه من أكثر المشجعين لرونالدو، إذ انهار بالبكاء خلال بث مباشر عقب خسارة البرتغال أمام فرنسا في بطولة يورو 2024.

وقال حينها، والدموع تنهمر من عينيه: «انتهى الأمر يا رفاق، هذه آخر مباراة له.. لن يعود مجددًا، إنه يعتزل».

* كيف تم الإعداد لبث الأهرامات الاستثنائي؟

وعن الإعداد اللوجستي والتقني لهذه التجربة الاستثنائية، قال الصحفي والخبير في المحتوى الرقمي معتز نادي، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن استمرار البث المباشر لساعات طويلة، بل وأيام، من أماكن مختلفة ومتباعدة جغرافيًا، لا يعتمد على هاتف متصل بالإنترنت فقط، كما يعتقد البعض، وإنما يقوم على منظومة تشغيل متكاملة ومدروسة بعناية.

وتابع أن هذا النوع من البث يعتمد في الأساس على استخدام مُرمِّزات احترافية (Encoders)، تتيح التحكم في جودة الصورة والصوت، وإدارة أكثر من كاميرا وميكروفون، مع إمكانية الانتقال بين المشاهد والفواصل بسلاسة، بما يشبه العمل داخل غرفة تحكم تلفزيونية.

وأشار إلى أن الاعتماد على بروتوكولات بث مؤمنة مثل RTMPS يحدّ من احتمالات الانقطاع أو التشويش، خاصة في أثناء التنقل أو البث من مناطق مزدحمة أو ذات بنية اتصالات محدودة، لافتًا إلى أن الترميز المتكيّف يسمح بخفض الجودة مؤقتًا بدل سقوط البث بالكامل.

وحول البث من داخل الأهرامات تحديدًا، يوضح أن الطبيعة الحجرية للأماكن الأثرية والسُمك الكبير للجدران قد يضعفان إشارات الاتصال، وهو ما يتم التعامل معه عبر حلول احتياطية، تشمل إدارة ذكية للمشاهد، وتشغيل مسارات اتصال متعددة، تضمن استمرار الصورة حتى في أصعب الظروف.

وأضاف أن تجربة البث الماراثوني، أو ما يُعرف ببث «24/7»، ليست جديدة على اليوتيوبر الأمريكي آي شو سبيد، إذ سبق له تنفيذ تجربة موثقة في الولايات المتحدة استمرت 35 يومًا من البث المتواصل، جرى خلالها تحويل المحتوى إلى صيغة أقرب لقناة تلفزيونية تعمل على مدار الساعة.

وواصل أن هذه التجارب تعتمد عادة على حلول بث ميدانية متقدمة، مثل حقائب البث المحمولة التي تدمج عدة مصادر اتصال في مسار واحد، بما يسمح بالحفاظ على استقرار الإرسال أثناء الحركة، سواء في الشارع أو أثناء التنقل بين المدن والدول.

واختتم أن نجاح هذا النوع من البث يعكس تحوّل البث المباشر من مجرد محتوى عفوي إلى صناعة قائمة بذاتها، تتداخل فيها التقنية مع الإعداد المسبق وإدارة الفرق عن بُعد، مؤكدًا أن ما يراه المشاهد على الشاشة بوصفه لحظة عفوية، يقف خلفه ترتيب تقني ولوجستي معقد.