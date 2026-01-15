التُقطت الصورة التذكارية لطلاب كلية طب قصر العيني من الدفعة 194 من الطلاب الوافدين، أمام مبنى قبة قصر العيني التاريخي، في مشهد عكس عمق التجربة التعليمية التي تقدمها الكلية لأبنائها من مختلف الجنسيات، ورسّخ مكانتها كمنارة علمية عابرة للحدود.

وجاء اختيار موقع الصورة أمام القبة، حيث الساعة التاريخية التي شهدت على مسيرة أجيال متعاقبة من الأطباء، ليحمل المشهد دلالة رمزية على امتداد رسالة قصر العيني من جذورها العريقة إلى طلابها الوافدين، في أول توثيق من نوعه بهذا الموقع، يؤسس لتقليد جديد جامعي.

وشهدت الصورة حضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، يرافقه السادة وكلاء الكلية: الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، مستشاري العميد، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري البرامج الخاصة، الأساتذة أعضاء مجلس الكلية.

وتحمل هذه الصورة دلالة خاصة، كونها تأتي في توقيت تستعد فيه كلية طب قصر العيني لإتمام مئتي عام من الريادة الطبية، لتظل شاهدة على عالمية الرسالة، وتنوّع الأجيال، ووحدة الهدف داخل هذا الصرح العريق.