وزيرا التعليم العالي والتعليم يستقبلان وزير التعليم الياباني بمعهد الكوزن المصري الياباني في العاشر من رمضان



استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني؛ خلال زيارة رسمية إلى معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" (JICA).

وجاءت الزيارة بحضور السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة وهيئة الجايكا اليابانية، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب معهد الكوزن، بالإضافة إلى ممثلي شركاء الصناعة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن زيارة وزير التعليم الياباني لمعهد الكوزن المصري الياباني تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، مشيرا إلى أن المعهد يُعد نموذجا ناجحا للتعاون الدولي في التعليم التكنولوجي المتقدم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تأهيل العمالة الفنية وتعزيز ثقافة الابتكار.

وأضاف عاشور أن وزارة التعليم العالي تعمل وفق رؤية لدعم التعليم والبحث العلمي التطبيقي وربطهما بالصناعة، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أن الشراكة مع اليابان، عبر مشروعات مثل الجامعة المصرية اليابانية ومعاهد الكوزن، تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الدولي، وتسهم في تأهيل الطلاب المصريين والأفارقة ودعم التعليم التقني والفني في مصر وعلى مستوى إفريقيا.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أن التعاون المصري الياباني يُعد نموذجا رائدا للشراكة الدولية الناجحة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن معهد "كوزن" بمدينة العاشر من رمضان يجسد هذا التعاون بصورة عملية تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لأحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن إشادته بالمستوى المتقدم لمسابقة "روبوكون" العلمية اليابانية في مجالي الروبوتات والهندسة، مؤكدا أنه خلال عامين سيشارك طلاب مصريون في هذه المسابقة العلمية المرموقة.

بدوره، أشاد وزير التعليم الياباني بالتجربة المصرية اليابانية في التعليم التكنولوجي، مؤكدا أن معهد الكوزن المصري الياباني يمثل منصة متميزة لنقل الخبرات اليابانية في الهندسة والتصنيع المتقدم والابتكار، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى دعم الحكومة والصناعة اليابانية لهذه التجربة وسعادته باستمرار التعاون.

وأكد الوزير حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر في البحث العلمي المشترك، وتطوير المناهج التكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، معربًا عن فخره بالشراكة مع مصر في تطوير منظومة التعليم.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، أن معهد الكوزن المصري الياباني يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويجسد رؤية الصندوق في تطوير منظومة التعليم من خلال نماذج تعليمية مبتكرة قائمة على الشراكات الدولية وربط التعليم بالإنتاج.

وأضافت أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بتوسيع تجربة الكوزن في مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين وهيئة الجايكا، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء رأس مال بشري مؤهل لقيادة المستقبل.

وخلال الزيارة، قدم الدكتور أحمد البنداري عرضا تفصيليا حول معهد الكوزن المصري الياباني، استعرض فيه فلسفة المعهد القائمة على الربط بين التعليم النظري والتطبيق العملي، من خلال تبسيط العلوم وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب، موجهًا الشكر لوزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، وللجانب الياباني، على دعمهم المستمر للمعهد.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل أروقة المعهد، شملت المعامل وورش التدريب، والاطلاع على نماذج من مشروعات الطلاب، بما يعكس حجم التطور الذي تحقق في تطبيق التجربة اليابانية للتعليم التكنولوجي داخل مصر، كما قدم طلاب معهد الكوزن عددا من العروض الإبداعية، شملت مسرحية قُدمت باللغات العربية واليابانية والإنجليزية، وبودكاست حواري باللغة اليابانية، إلى جانب تنفيذ تجربة فيزياء علمية لإطلاق صاروخ يعتمد على قوة دفع الماء.