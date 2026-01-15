إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز صعب على ليتشي

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه ليتشي 1 / صفر ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي اليوم الأربعاء.

وسجل فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الوحيد في الدقيقة 78، بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس عقب تسديدة من زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وعانى إنتر ميلان في سبيل اختراق دفاعات ليتشي على مدار المباراة، قبل أن يأتي الحل في الدقائق الأخيرة بهدف إسبوزيتو.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس عشر هذا الموسم، ليبتعد بفارق النقاط عن الوصيف إي سي ميلان الذي يمتلك 40 نقطة في المركز الثاني، لكنه تنتظره مواجهة بنفس الجولة ضد كومو المتألق على ملعب الأخير.

وكان نابولي قد تعادل في وقت سابق اليوم سلبيا على أرضه ضد ضيفه بارما، ليتعثر حامل اللقب مرة أخرى بعدما تعادل 2 / 2 مع إنتر ميلان في الجولة الماضية.

ويلعب إنتر ميلان مباراته القادمة على أرضه ضد أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.