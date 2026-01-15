تتنظر الجماهير الإفريقية والمصرية بالتحديد مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى الأحد المقبل 18 يناير.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب نيجيريا مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخسر المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال 1-0، في مباراة نصف النهائي التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأربعاء، كما خسرت نيجيريا أمام المغرب بركلات الترجيح.

وقبل مواجهة المنتخب الوطني يمتلك المنتخب النيجيري تاريخًا ذهبيًا في مباريات تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية، حيث خاض هذه المواجهة في 8 نسخ مختلفة، وحقق الفوز فيها جميًعا، ولم يعرف من قبل طعم الخسارة والحصول على المركز الرابع.

** مواجهات نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث:-

نسخة 1976.. حقق المنتخب النيجيري المركز الثالث، ولكن لعبت البطولة بنظام مختلف، حيث خاض 4 منتخبات الأدوار النهائية بنظام المجموعة الموحدة، وتعادل نيجيريا مع غينيا 1-1، ثم خسرت أمام المغرب 2-1، وفازت على مصر أخيرًا بنتيجة 3-2، لتحقق المركز الثالث فيما حققت مصر المركز الرابع آنذاك.

نسخة 1978.. حققت نيجيريا المركز الثالث بالفوز على تونس، بعدما خسرت في نصف النهائي من أوغندا 2-1. وأُلغيت مباراة المركز الثالث بعد انسحاب المنتخب التونسي في الدقيقة 42 والنتيجة متعادلة 1-1 احتجاجًا على قرارات التحكيم، واعتبر منتخب نيجيريا فائزًا 2-0، وتم إيقاف المنتخب التونسي لمدة عامين (مع حرمانه أيضًا من المشاركة في البطولة التالية).

نسخة 1992.. فازت نيجيريا بالمركز الثالث على حساب الكاميرون بنتيجة 2-1، بعد الخسارة من غانا في نصف النهائي بنفس النتيجة.

نسخة 2002.. فازت نيجيريا بالمركز الثالث على حساب مالي 1-0، بعد الخسارة من السنغال في نصف النهائي 2-1.

نسخة 2004.. فازت نيجيريا بالمركز الثالث على حساب مالي للمرة الثانية على التوالي بنتيجة 2-1، بعد الخسارة من تونس في نصف النهائي 3-5 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة.

نسخة 2006.. فازت نيجيريا بالمركز الثالث على حساب السنغال 1-0، بعد الخسارة من كوت ديفوار بنفس النتيجة، في البطولة التي أقيمت في مصر.

نسخة 2010.. فازت نيجيريا بالمركز الثالث على حساب الجزائر بنتيجة 1-0، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام غانا بنفس النتيجة.

نسخة 2019.. فازت نيجيريا بالمركز الثالث على حساب تونس بنتيجة 1-0، بعد الخسارة من الجزائر في نصف النهائي بنفس النتيجة، في البطولة التي أقيمت في مصر أيضًا.