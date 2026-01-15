

تواصل النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقاتها بشأن حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبياً بين أعضائه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد في 23 ديسمبر الماضي.

وعلمت الأناضول من مصادر بالنيابة، أنه يجري حاليا "تحقيق متعدد الجوانب يشمل القنوات التكنولوجية والاستخباراتية والدبلوماسية"، بهدف كشف أسباب الحادثة.

وبناءً على تعليمات النيابة، أُرسل الصندوق الأسود الذي يُعد الدليل الأهم في الحادث، إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل تحليل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية.

ولم يقتصر التحقيق على لحظة سقوط الطائرة فحسب، بل شمل أيضاً الفترة التي سبقت الحادثة، حيث جرى فحص دقيق لما قام به طاقم القيادة قبل التحطم.

وفي إطار التحقيق، أُرسلت أيضا تسجيلات الكاميرات المتعلقة بلحظة سقوط الطائرة إلى مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

ومن خلال فحص هذه التسجيلات، سيجري البحث في زاوية سقوط الطائرة وسرعتها، وما إذا كانت هناك أي مؤشرات على انفجار في الجو أو تدخل خارجي.

ومن المقرر إدراج التقرير الذي سيعدّه خبراء "توبيتاك" باستخدام تقنيات تحسين الصور والتحليل الرقمي، ضمن ملف التحقيق.

وأسفر سقوط الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، بقضاء هايمانا قرب العاصمة التركية أنقرة يوم 23 ديسمبر الماضي، عن مصرع رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه الأربعة.