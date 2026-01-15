عراقجي: الضربات الأمريكية لم تحرم إيران من التكنولوجيا النووية أو تكسر العزيمة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الضربات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية عام 2025 لم تحرم طهران من تكنولوجيا البرنامج النووي ولا من العزيمة على المضي فيه.



وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نعم، لقد دمرتم المنشآت والمعدات، لكن التكنولوجيا نفسها لا يمكن تدميرها بالقصف، والعزيمة أيضا لا يمكن كسرها بالقصف".

جاءت تصريحات الوزير الإيراني في سياق تصعيد التوترات الإقليمية، حيث أفادت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن الولايات المتحدة "تسحب جزءا من الموظفين من القواعد الرئيسية في الشرق الأوسط" كإجراء احترازي.

وتلت هذه الخطوة تحذيرات من مسؤول إيراني رفيع نبه الدول المجاورة التي تستضيف قواعد أمريكية من أن إيران "ستضرب تلك القواعد في حالة هجوم الولايات المتحدة".

تأتي هذه التطورات مع استمرار الاضطرابات الداخلية في إيران، التي اندلعت في أواخر ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني. وتصاعدت الاحتجاجات بشكل ملحوظ ابتداء من 8 يناير بعد دعوات من رضا بهلوي (نجل الشاه المخلوع عام 1979)، واقترنت بقطع جزئي للإنترنت في البلاد.



وشهدت عدة مدن إيرانية مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، رافقتها شعارات مناهضة للنظام، وأسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين. وأعلنت السلطات الإيرانية في 12 يناير أنها سيطرت على الوضع، مع اتهام واشنطن وتل أبيب بتنظيم الاضطرابات.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلغاء جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن تأييده للمحتجين ووعدهم بـ"مساعدة" هي "في الطريق".

ورد الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وصف فيها تصريحات ترامب بأنها "تشجع على زعزعة الاستقرار وتهدد سيادة إيران".

يذكر أن التوترات العسكرية بين الطرفين وصلت ذروتها في يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل – بدعم أمريكي لاحق – عمليات ضد منشآت نووية وأهداف إيرانية أخرى، ردت عليها إيران بهجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وانتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار بعد 12 يوما من التصعيد، عبر عنه ترامب بالقول إن الضرب على القاعدة الأمريكية "أطلق بخار إيران" ومهد الطريق "للسلام والوئام في الشرق الأوسط".