المخابرات العراقية تحرر مختطفا عراقيا من إيران

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، تحرير عراقي مختطف من قبل عصابة إجرامية داخل الأراضي الإيرانية حاولت ابتزاز ذويه ومطالبتهم بفدية لإطلاق سراحه.

وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز المخابرات الوطني بعملية نوعية خارجية من تحرير المواطن العراقي حسين طه ياسين الذي تعرض للاختطاف من قبل عصابة إجرامية في إيران".

وأوضح البيان أنه "بعد التنسيق مع السلطات الأمنية في إيران وجهود استثنائية حثيثة وعمليات تعقب وملاحقة ميدانية، تم تحديد مكان الاحتجاز ومداهمته وتحرير المختطف وإلقاء القبض على عدد من الخاطفين".