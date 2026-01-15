 المخابرات العراقية تحرر مختطفا عراقيا من إيران - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 11:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

المخابرات العراقية تحرر مختطفا عراقيا من إيران

د ب أ
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 10:38 م | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 10:38 م

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، تحرير عراقي مختطف من قبل عصابة إجرامية داخل الأراضي الإيرانية حاولت ابتزاز ذويه ومطالبتهم بفدية لإطلاق سراحه.

وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي، أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز المخابرات الوطني بعملية نوعية خارجية من تحرير المواطن العراقي حسين طه ياسين الذي تعرض للاختطاف من قبل عصابة إجرامية في إيران".

وأوضح البيان أنه "بعد التنسيق مع السلطات الأمنية في إيران وجهود استثنائية حثيثة وعمليات تعقب وملاحقة ميدانية، تم تحديد مكان الاحتجاز ومداهمته وتحرير المختطف وإلقاء القبض على عدد من الخاطفين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك