 مادورو يدعو الشعب الفنزويلي إلى الثقة في ديلسي رودريجيز - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:21 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مادورو يدعو الشعب الفنزويلي إلى الثقة في ديلسي رودريجيز

بوينس آيرس - د ب أ
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 12:07 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 12:07 ص

خاطب رئيس فنزويلا المعتقل والمخلوع، نيكولاس مادورو، مواطنيه من سجن في الولايات المتحدة وحثهم على دعم الرئيسة المؤقتة للبلاد، ديلسي رودريجيز.

وقال نجل مادورو، نيكولاس مادورو جويرا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أيه في إن) إن: "الرسالة التي تلقيناها تقول: ثقوا في ديلسي وفريقها، وثقوا بنا".

ووصف جويرا الرئيس السابق مادورو وزوجته سيليا فلوريس بأنهما متماسكان جدا وقويان، ويتمتعان بضمير حي وثقة بالله والشعب الفنزويلي.

وكانت قوات خاصة أمريكية قد اعتقلت مادورو وفلوريس في كاراكاس في 3 يناير ونقلتهما إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وعقب ذلك أدت رودريجيز، التي كانت سابقا نائبة الرئيس في ظل حكم مادورو، اليمين كرئيسة مؤقتة للدولة.

وأدانت رودريجيز بشدة العملية الأمريكية واستمرت في الإشارة إلى أن مادورو باعتباره الرئيس الشرعي لفنزويلا، وعرضت أيضا على الولايات المتحدة إجراء محادثات حول تعاون محتمل.

وأفرجت رودريجيز عن عدد من السجناء السياسيين في الأيام الأخيرة، وترغب في الاستمرار بذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك