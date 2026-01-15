ترامب يزعم توقف قتل المتظاهرين في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه تلقى معلومات "من مصادر موثوقة" بأن خطط تنفيذ الإعدامات في إيران قد توقفت، وذلك رغم إشارات صدرت عن طهران تفيد بالمضي قدما في إجراء محاكمات سريعة وتنفيذ عمليات إعدام في إطار حملتها على المتظاهرين.

وجاءت تصريحات ترامب، التي لم تتضمن تفاصيل كثيرة، في الوقت الذي قال فيه للمتظاهرين الإيرانيين خلال الأيام الأخيرة إن "المساعدة قادمة" مشيرا إلى أن إدارته "ستتخذ الإجراءات اللازمة" للرد على الحكومة الإيرانية، إلا أن ترامب لم يقدم أي تفاصيل بشأن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، ولم يتضح ما إذا كانت تصريحاته اليوم الأربعاء تشير إلى أنه سيؤجل اتخاذ أي إجراء.

وقال ترامب "تلقيت معلومات بأن القتل في إيران يتوقف - لقد توقف - إنه يتوقف. ولا توجد أي خطة لتنفيذ إعدامات، ولا إعدام، ولا إعدامات - لقد أُبلغت بذلك من مصادر موثوقة".

وأشار مسئولون إيرانيون، اليوم الأربعاء، إلى أن المشتبه بهم الذين جرى احتجازهم خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد سيواجهون محاكمات سريعة وتنفيذ أحكام إعدام، في الوقت الذي تعهدت فيه الجمهورية الإسلامية بـ "رد حاسم" إذا تدخلت الولايات المتحدة أو إسرائيل في الاضطرابات الداخلية.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الحكومة يجب أن تتحرك على وجه السرعة لمعاقبة أكثر من 18 ألف شخص تم اعتقالهم، من خلال محاكمات سريعة وإعدامات.

وجاءت تصريحات محسني حول المحاكمات السريعة والإعدامات في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي الإيراني عبر الإنترنت.

وأضاف محسني "إذا أردنا القيام بعمل ما، فعلينا أن نقوم به الآن. وإذا أردنا فعل شيء ما، فعلينا القيام به بسرعة. وإذا تأخر الأمر شهرين أو ثلاثة أشهر، فلن يكون له نفس التأثير. إذا أردنا فعل شيء ما، فعلينا أن نفعله بسرعة".

وتعد هذه التصريحات تحديا مباشرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر إيران من الإعدامات في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بثت أمس الثلاثاء. وقال ترامب "إذا فعلوا ذلك، فسنتخذ إجراء قويا للغاية".