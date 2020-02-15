وفاة سائح صيني مصاب بكورونا في فرنسا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين اليوم السبت وفاة سائح صيني، 80 عامًا، مصاب بفيروس كورونا في مستشفى بباريس، وبهذا تسجل أوروبا أولى حالات الوفاة المتعلقة بالفيروس اليوم.

وقالت بوزين في بيان لوسائل الإعلام إن الضحية ،وهو أحد سكان إقليم هوبي، المنطقة التي نشأ فيها الانتشار، وصل فرنسا في 16 يناير وتلقى العلاج في المستشفى بمعزل في 25 يناير، ولكن حالته تدهورت بسرعة.

وأضافت أن ابنة الرجل نقلت إلى المستشفى أيضا مصابة بفيروس "كوفيد 19" (وهو الاسم الذي اطلقته منظمة الصحة العالمية على فيروس كورونا الجديد )ولكنها ليست في خطر وسوف تخرج من المستشفى قريبا.

سجلت فرنسا حتى أمس الجمعة ما مجموعه 11 حالة عدوى بالفيروس ، أربع منها تعافت وخرجت من المستشفى.