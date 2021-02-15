ضبط راعي أغنام متهم بقتل مزارع في أرضه بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شاب يرعى أغنام؛ لاتهامه بقتل مزارع، بعدما ترك المتهم أغنامه تأكل من أرض المجني عليه بإحدى العزب التابعة لقرية الخيس بأبو حماد.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 سنة، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية الخيس بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.



وتبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره، بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته.



فيما تم ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.