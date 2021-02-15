يشارك في البطولة شريف منير وأحمد السقا وآسر ياسين وأحمد فهمي ومحمود عبد المغني وأحمد حاتم



كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو فيلم "السرب" المأخوذ عن أحداث حقيقية، ومن المقرر طرحه قريبا في دور العرض من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.

الفيلم يتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ 21 مصريا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، في مثل هذا اليوم 15 فبراير 2015 قبل 6 سنوات، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار غضبة الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.

يبدأ برومو الفيلم الذي لا تزيد مدتة عن دقيقة ونصف، بجزء من كلمة الرئيس يوم 15 فبراير 2015 بعد حادث مقتل مصريين في ليبيا، والتي خاطب فيها الشعب قائلا: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبي الكريم.. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة".

يستعرض البرومو حجم الاستعدادت والتجهيزات الكبيرة لسلاح الطيران المصري الذي نفذ المهمة بنجاح، قبل أن يظهر الفنان شريف منير الذي يجسد في الأحداث شخصية "الفريق شريف المصري"، مخاطبا الضباط الذين تم تكليفهم بالمهمة، ومن بينهم آسر ياسين وأحمد فهمي وأحمد حاتم ومحمود عبد المغني، قائلا: "سيادة الريس أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في درنة في ليبيا.. زي ما هتروحو كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم".

ويكشف البرومو أيضا عن وقوع شخصية "علي المصري" التي يجسدها الفنان أحمد السقا، في يد تنظيم داعش في ليبيا، ويخضع لعمليات تعذيب، بينما يكون الفنان محمد دياب بين صفوف التنظيم ضمن أحداث الفيلم، حيث يظهر في أحد المشاهد يسأل السقا بلهجة مصرية : "تفتكر إحنا عايزينك في إيه يا علي؟".

كما تظهر في البرومو أيضا مشاهد حقيقية من الفيديو الذي نشره تنظيم داعش الإرهابي أثناء تنفيذ عملية القتل.

وكتب المنتج تامر مرسي عبر حسابه بموقع فيسبوك، معلقا على البرومو: "عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب.. وهيخافوا منه"، مشيرا إلى أن رئيس رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، وأن فيلم "السرب" هو هدية من المتحدة للخدمات الإعلامية إلى الشعب المصري، وأنه سيطرح قريبا في دور العرض.

وختم تدوينته قائلا "المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه"، مطلقا هاشتاج، #مصر_العظمى.

كما نشر الفنان شريف عبر حسابه بموقع "فيسبوك" صورة له مرتديا زي الشخصية التي يجسدها ضمن الأحداث، قائلا : "الفريق شريف المصري قريبا في السرب"

الفريق / شريف المصري .. قريبا في"السرب" إنتاج : سينيرجي . إخراج : أحمد جلال . تم النشر بواسطة ‏‎Sherif Moneer‎‏ في الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١

على جانب آخر، تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إبراز بطولات وتضحيات قوات الجيش والشرطة في مصر من خلال الدراما، حيث تعمل حاليا على إنتاج الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد مكي وكريم عبد العزيز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في رمضان الماضي.

الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، عرض في سباق رمضان الدرامي الماضي، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضى، وتناول حياة الشهيد أحمد صابر منسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سينا، وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.