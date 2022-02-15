فصائل فلسطينية مسلحة تهدد بالرد على إسرائيل وسط أحداث توتر في القدس

هددت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بالرد على إسرائيل وسط أحداث توتر في حي الشيخ جراح في شرق القدس منذ ثلاثة أيام.

وقالت الفصائل المسلحة، في بيان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لها في غزة، إنها تحذر إسرائيل من "مواصلة مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس ولن تتوانى عن حماية الوجود والمقدرات الفلسطينية".

وأضافت أنها تقف مع "أهل القدس والشيخ جراح الذين يتصدون بصدورهم العارية لجرائم الاحتلال وتغول مستوطنيه على كافة مكونات الشعب الفلسطيني".

وأكدت الفصائل أن "سيف القدس (اسم أطلقته على تصديها للهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي) مازال مشروعا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية ومقدساتها".

وشهد حي الجراح، بشرق القدس، حالة من التوتر الشديد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وسط مواجهات وصدامات بين سكان فلسطينيين من جهة، والشرطة الإسرائيلية المستوطنين من جهة أخرى.

ويقول الفلسطينيون، إن التوتر المستمر في الحي سببه التهديد الإسرائيلي بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وأدت مواجهات عنيفة في الحي إلى اندلاع جولة تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل في مايو استمرت 11 يوما وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و12 شخصا في إسرائيل.

من جهتها، اتهمت حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل بأنها " تقوم بعملية تطهير عرقي في حي الشيخ جراح في القدس".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامه القواسمي، في بيان، إن إسرائيل "تجاوزت كل الحدود في استباحة الدم الفلسطيني، والإمعان في البطش والاعتداء على شعبنا، لكن لن نستسلم ولن نقبل بنظام الابرتهايد العنصري وسنبقى نقاوم المحتل حتى زواله عن أرضنا".

وحث القواسمي الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم إلى الوقوف مع أهل الشيخ جراح "في ظل ما يتعرضون له من سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وعنصرية إسرائيلية".