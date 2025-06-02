جوتيريش يبدي صدمته إزاء استشهاد فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته إزاء تقارير عن استشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة يوم أمس الأحد.

ودعا جوتيريش في بيان إلى إجراء تحقيق مستقل في استشهاد 31 فلسطينيا على الأقل قرب موقع لتوزيع المساعدات تدعمه الولايات المتحدة في غزة، بعد أن ألقى رجال الإنقاذ باللوم في الوفيات على نيران إسرائيلية.

وقال: "أشعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدة في غزة أمس. من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء".

وأضاف: "أدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة".