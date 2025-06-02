قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن تعزيز العلاقات مع دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا يعد أولوية في السياسية الخارجية لطهران.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع مصر الصديقة والشقيقة، على الرغم من عدم تبادل السفراء.

وأكمل: «نعمل في كل المجالات عن كثب، ولدينا مواقف مشتركة حيال مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، ومستمرون في هذا التعاون».

واعتبر أن تبادل السفراء «ليس نقطة مصيرية» في العلاقات مع مصر، مضيفًا: «علاقاتنا تسير بشكل جيد، ولسنا على عجلة من أمرنا، متى ما كانت مصر مستعدة لتبادل السفراء، فنحن مستعدون».