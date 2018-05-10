روسيا: الدوما يصوت لصالح مشروع قرار مقترح للاعتراف بإقليمين منفصلين في شرق أوكرانيا

صوت مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع مقترح للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المنفصلتين في شرق أوكرانيا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور.

وتمتلك روسيا أكثر من 100 ألف جندي محتشدين بالقرب من حدود أوكرانيا.

وينفي القادة الروس الاتهامات الغربية بأنها تخطط للغزو، لكنهم يقولون إنهم قد يتخذون «إجراءً عسكريًا تقنيًا غير محدد» ما لم تتم تلبية مجموعة من المطالب، بما في ذلك منع كييف من الانضمام إلى حلف الناتو.