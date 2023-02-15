جمهورية شبين الكوم يفوز على نادي طنطا بهدف في الدوري الممتاز ب

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فاز فريق نادي جمهورية شبين الكوم في محافظة المنوفية على نادي طنطا بهدف في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

واستطاع اللاعب محمود مقلد، أن يحرز هدف في شباك نادي طنطا؛ ليتصدر المجموعة ضمن مباريات الدوري الممتاز القسم الثاني ( ب ).

وشهدت المباراة حضور جماهيري مكثف، وهتافات للاعبية نادي جمهورية شبين، وذلك ملعب نادي جمهورية شبين الرياضي.

جاء ذلك بحضور اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، والنائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضي، و المحاسب فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلسي إدارة نادي جمهورية شبين وطنطا.

وقبل انطلاق المباراة، حرص محافظ المنوفية، على مصافحة لاعبي الفريقين، وحثهم على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة، مشجعاً فريق جمهورية شبين، مطالبهم بأن يكونوا أسود في الملعب.

وأكد دعمه الكامل للفريق حتى نهاية الموسم، ذاكرا أنه سيتم صرف مكافآت للفريق حال تحقيق الفوز والتأهل للدوري الممتاز.