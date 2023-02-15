الحكومة السويسرية تطالب بزيادة الميزانية العسكرية لشراء مزيد من الدبابات

طلبت الحكومة السويسرية من البرلمان، اليوم الأربعاء، الموافقة على زيادة الميزانية العسكرية بمقدار 600 مليون فرنك (650 مليون دولار) لشراء مزيد من الدبابات والذخيرة.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع المجلس الفيدرالي "الحكومة السويسرية"، طالبت الحكومة، البرلمان السويسري، بزيادة سقف الإنفاق على الجيش من 21.1 مليار فرنك إلى 21.7 مليار فرنك للفترة من 2021 إلى 2024.

كما طالبت بتقديم قروض إلزامية بقيمة 1.9 مليار فرنك، لإتاحة الفرصة لشراء مزيد من دبابات مدولبة وذخيرة للقوات البرية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ولفتت الحكومة إلى أن الحديث يدور كذلك عن شراء 24 دبابة إضافية مقابل 235 مليون دولار، وشراء ذخائر هاون بـ 53 مليون دولار.

وأشار البيان كذلك إلى أن "المجلس الفيدرالي يعتزم زيادة تعزيز الدفاع عن المجال الجوي، ويقترح توسيع قدرات الدفاع الجوي بعيد المدى، إضافة لتزويد نظام باتريوت الجديد بأسلحة موجهة إضافية مصممة خصيصًا لمواجهة الصواريخ البالستية قصيرة المدى بقيمة 300 مليون فرنك".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويسرية كانت اشترت في وقت سابق 36 طائرة مقاتلة من طراز إف -35- إي، و5 أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات من الولايات المتحدة.