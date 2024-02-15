جامعة طنطا تنظم قافلة تنموية شاملة بزفتى السبت المقبل

تنظم جامعة طنطا، السبت المقبل، قافلة تنموية بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة وبحضور الإعلامي السيد خيرالله.

وأكد زكي، أن القوافل الشاملة التي تنظمها الجامعة تخدم شريحة كبيرة من أهالي القرى الأكثر احتياجا بهدف بناء مجتمع ينعم بصحة جيدة وحياة كريمة، وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أن أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية من المحاور الرئيسية والفاعلة في خطة الجامعة الاستراتيجية والتي تستهدفها القوافل التنموية الموجهة للأسر والفئات الأكثر احتياجا.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى اهتمام الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوفير جميع التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ خطة الجامعة التي تشمل تسيير قوافل تنموية شاملة تسعى من خلالها إلى فحص وعلاج المرضى، ونشر الوعي من خلال الندوات والمحاضرات التى يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة في تخصصات تسهم في تنمية وتطوير الحياة أهمها محاضرات التمكين الاقتصادي و الصناعات الصغيرة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه من المقرر مشاركة عدد من الكليات بالقافلة حيث تقوم كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم توقيع الكشف عليها، كما تشارك كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الزراعة بمحاضرات عن المشروعات الصغيرة، في حين قدمت كلية العلوم محاضرة عن كيفية صناعة الأسمدة العضوية، وأخرى عن كيفية صناعة الصابون والمنظفات وتوزيعه على الأهالي، وشاركت كلية التجارة بمحاضرات في التمكين الاقتصادي والمشروعات المتوسطة والصغيرة، كما يتم إجراء اختبارات فورية لمحو أمية 10 مواطنين

ومن المقرر أن يشارك في تلك القافلة الدكتور علاء عزوز نائب وزير الزراعة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية.