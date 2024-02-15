التعليم تصدر تعليمات للمدارس للتعامل مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر عدد من مديريات التربية والتعليم، تعليمات للإدارات والمدارس عن كيفية التعامل مع الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1- التنبيه على مديري إدارات مدارس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بفصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول الدراسية بالمدرسة فى حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد التأكد من جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش المكسورة أو التالفة.

3- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

4- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر.

5- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار.

6- تقديم نصائح للطلاب والتلاميذ من خلال فقرات البرنامج الإذاعي وصحف الحائط، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار أو بعد سقوطها؛ حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

7- التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء والمدن في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، وعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وإزالة تجمعات الأمطار.

8- التواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية في حالة الطوارئ.