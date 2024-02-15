عضو محافظي البنك المركزي الأوروبي يستبعد بدء خفض أسعار الفائدة الأوروبية قريبا

قال يوأخيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بالفعل لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يرضي مسئولي السياسة النقدية في البنك، مشيرا إلى خفض الفائدة غير مطلوب الآن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناجل قوله خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة لايبتسج الألمانية، إن "أرقام التضخم تمضي في الاتجاه الصحيح" ورغم ذلك فإنها لم تصل إلى المستويات المطلوبة.

ويشير مسئولو البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لن يتم خفض الفائدة الأوروبية قبل يونيو المقبل، حيث مازال الكثيرون منهم يشعرون بالقلق من احتمالات عودة التضخم للارتفاع نتيجة الزيادات في الأجور.

من ناحيته ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أن البنك يحتاج إلى أدلة إضافية على أن التضخم في سبيله للعودة إلى المعدل المستهدف، قبل البدء في تخفيف السياسة النقدية.

وأضاف جويندوس، أنه يتعين على مسؤولي البنك في فرانكفورت مواصلة المراقبة عن كثب لعوامل الخطر، التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأشار إلى النمو السريع في الأجور وارتفاع هوامش أرباح الشركات والتوترات الجيوسياسية، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع خلال فعالية أقيمت في "سبليت" بكرواتيا: "بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب عدم التصرف بشكل مسبق".

وأضاف: "سوف يمر بعض الوقت، قبل أن يكون لدينا المعلومات الضرورية للتأكيد على أن التضحم يعود بشكل مستدام إلى المعدل المستهدف، عند 2%".