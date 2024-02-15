مورينيو: إقالتي من روما آلمتني بشدة ورفضت من أجلهم تدريب البرتغال

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي السابق، عن كواليس إقالته من تدريب الذئاب بسبب تراجع النتائج.

وكان قد قرر روما إقالة مورينيو بسبب سو النتائج، وعُين بدلًا منه أسطورة «الذئاب» دانييلي دي روسي مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مورينيو في تصريحات عبر قناة «FIVE» على موقع يوتيوب: «إقالتي من روما آلمتني بشدة، أكثر من أي شيء آخر، لقد قدمت لهم كل شيء على الإطلاق».

وتابع: «رفض من أجلهم تدريب أفضل جيل للمنتخب البرتغالي على الإطلاق، ورفضت عروضًا ضخمة من السعودية».

وتطرق للحديث عن إمكانية تدريب منتخب إنجلترا، قائلا: «غاريث ساوثجيت يقوم بعمل جيد هناك، لكنه يفتقر لبعض الأشياء، لا أستطيع قول إنني أتمنى تتويجهم باللقب، لأن البرتغال قادرة على ذلك».