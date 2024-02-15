يوسف الحسيني عن زيارة أردوغان لمصر: العلاقات بين مصر وتركيا أصبحت متينة على كل المستويات

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر التي جاءت للمرة الأولى منذ أكثر من 11 عاما.

وقال خلال برنامجه «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الأربعاء، إن هذه الزيارة تعني أنه أصبحت هناك علاقات متينة بين القاهرة وأنقرة على كل المستويات.

وأضاف أنّ هناك توافقًا يكاد يكون تامًا بين البلدين على كل الملفات السياسية في المنطقة، موضحًا أنّه لا يوجد من الأساس توافق كامل بين أي دولتين.

وأشار إلى أنّ العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة ونصف مضت، حتى تكلّلت بهذه الزيارة، وستعقبها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا في شهر أبريل المقبل.

ولفت إلى أن هناك فرصة متاحة لتعزيز العلاقات التجارية في المنطقة، وذلك من خلال خط رورو الذي يربط بين تركيا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يبشر بانتعاش تجاري كبير.

ورجح أن يشهد عام 2024 حالة من حالات النمو الملحوظ للتعاون الاستثماري الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة، عبر مجالس الأعمال وجمعيات رجال الأعمال المشتركة بين البلدين.

والتقى الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس التركي في قصر الاتحادية، ووقع الزعيمان على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومساء، اصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي، في زيارة إلى مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة.

وأبدى أردوغان، سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكداً اعتزازه البالغ بحضارة الشعب المصري العريقة.