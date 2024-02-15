اليابان تدرس تخفيف القيود على السفر إلى أوكرانيا

تدرس الحكومة اليابانية تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى أوكرانيا كجزء من الجهود المبذولة للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب، حسبما ذكر مسئولون حكوميون يابانيون أمس الأربعاء.

وقال المسئولون اليابانيون، إن الحكومة تدرس خطة للسماح بإقامة قصيرة الأجل لأشخاص من الشركات التي تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، في المناطق التي يكون فيها الوضع مستقرا نسبيا، وربما بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وبموجب الخطة، سيتعين على الشركات تقديم خطط السفر إلى الحكومة اليابانية للموافقة عليها مسبقا.

وقد تكشف الحكومة عن خطة لتخفيف القيود عندما تستضيف اجتماعا دوليا في طوكيو الاثنين المقبل لمناقشة سبل تعزيز إعادة إعمار أوكرانيا.

ويشار إلى أن الشركات اليابانية تشكو من عدم قدرتها على القيام بأعمال تجارية في أوكرانيا لأن تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية يدعو جميع المواطنين اليابانيين إلى مغادرة أوكرانيا وتجنب السفر إليها.