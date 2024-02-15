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الاتحاد الأوروبي: بحث تعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل قريبا

وكالات
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 8:36 م
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيقرر قريبا ما إذا كان سيعلق الاتفاق التجاري مع إسرائيل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريل، قبيل انعقاد اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس مراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، بناء على طلب رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأيرلندا ليو فارادكار، في رسالتهما إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأضاف: "ندرس رسالة رئيسي الوزراء، وسأكون قادرا على إخباركم بشيء عنها قريبا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيقرر قريبا ما إذا كان ينبغي تعليق الاتفاق (التجاري) مع إسرائيل أم لا.

جدير بالذكر أن رئيسي وزراء إسبانيا وأيرلندا طالبا في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، "مراجعة عاجلة" للاتفاقية التجارية التي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الرسالة على خلفية مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وتحديد ما إذا كانت تل أبيب تنتهك التزامات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في إطار الاتفاقية.

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