حجازي: الاتحاد حقق نتيجة إيجابية أمام نافباخور والحسم في جدة

اعتبر أحمد حجازي قائد دفاع اتحاد جدة السعودي، أن فريقه حقق نتيجة إيجابية أمام نافباخور الأوزبكي عطفا على الظروف التي واجهت الفريق.

وعاد الاتحاد بتعادل سلبي أمام مضيفه نافباخور، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ليؤجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب في جدة الأسبوع المقبل.

وقال حجازي في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الاتحاد كان لديه الفرصة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لكن لم يوفق فيما سيكون الوضع مختلفًا في مباراة الإياب حيث أجواء وملعب أفضل.

وأصبح الاتحاد مطالبا بالفوز بأي نتيجة على منافسه الأوزبكي في مباراة العودة، التي تقام يوم الخميس القادم في مدينة جدة، من أجل الصعود لدور الثمانية في البطولة القارية التي توج بها مرتين.