 الشركات الصينية والأمريكية تتصدر قائمة أسوأ شركات التكنولوجيا من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشركات الصينية والأمريكية تتصدر قائمة أسوأ شركات التكنولوجيا من حيث انبعاثات الغازات الدفيئة

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:07 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 1:07 م

تصدرت شركة "تشاينا موبايل" قائمة أسوأ الشركات من حيث انبعاثات غازات الدفيئة بين كبرى شركات التكنولوجيا، بينما جاءت "أمازون" في المرتبة الثانية.

وأظهر تقرير صادر عن "الاتحاد الدولي للاتصالات" اليوم الخميس، أن الشركات الصينية والأمريكية تنتج أكبر قدر من الانبعاثات، بسبب استخدامها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجرى تحليل 200 شركة تكنولوجيا، كشفت 166 منها عن حجم انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. وتشير البيانات إلى عام الانبعاثات في عام 2023، حيث لم تتوفر إحصاءات أحدث لجميع الشركات.

وجاءت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في المركز الثالث كأسوأ شركة من حيث انبعاثات غازات الدفيئة - ولكنها كانت أقل بكثير من أكبر شركتين - تليها شركات "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم" و"تي إس إم سي" التايوانية لأشباه الموصلات.

 


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