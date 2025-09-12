دراسة أمريكية: السردين والتونة يعالجان مشكلة النوم المفرط غذائيا

يعاني عدد من الشباب من مشكلة النوم المفرط وفقدان الطاقة، فيمضون أغلب يومهم في خمول وكسل، وبينما يتوقع كثيرون أن يكون العامل النفسي سببًا للمشكلة، كشف فريق أمريكي السبب العضوي لها، ولم يكتفِ بذلك، إذ أعلن عن العلاج الغذائي المتمثل في مادة متوافرة بالسردين والتونة.

ونقلت "ديلي ميل" عن الدكتور طارق فقيه من مستشفى الولادة في بوسطن الأمريكية والمشارك بالدراسة، أن الفريق اكتشف وجود أسباب وراثية وغذائية أيضًا تؤثر على النوم المفرط، لذلك يسعى الفريق لإيجاد الحل.

وقام الفريق بتحليل الدم لـ 6000 شخص مع أخذ استبيانات منهم عن حالة النوم والتغذية لكشف المواد المرتبطة بالنوم المفرط في الدم، ومن بين 877 مادة في الدم توصل الفريق إلى 7 مواد ارتبط وجودها بالنوم المفرط، وعلى رأسها مادة التيرامين التي يزداد ضررها على الرجال تحديدًا، وتسببها الأطعمة المخمرة، وهي بجانب دورها في النوم المفرط تؤدي أيضًا إلى الأرق خلال الليل.

وبحث الفريق عن العناصر المضادة للمواد المسببة للنوم المفرط، ليجد أن الأوميغا 3 و6 لديهما القدرة على العلاج. وفي ذلك فإن الأوميغا 3 يسهل الحصول عليها من الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة، ويمكن إيجادها أيضًا في صفار البيض، وفي حالة مرضى الحساسية فإن الأوميغا تتوافر على هيئة مكملات غذائية عالية التركيز.

وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد الأوميغا 3 للحالة النفسية والوقاية من الزهايمر، إذ تملك فعالية عالية في التعامل مع مكونات الدماغ بشكل مباشر.