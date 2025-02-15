السفير حسام زكي: وتيرة دخول المساعدات إلى غزة ليست سريعة بسبب التعنت الإسرائيلي

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن وزارة الصحة المصرية تبذل مجهودات كبيرة للغاية لخدمة مصابي وجرحى غزة، قائلًا إن «محافظة شمال سيناء تبذل جهدًا هائلًا لاستقبال المصابين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب زيارة تفقديه لمعبر رفح، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجهات المصرية كافة تعمل بتنسيق كامل وممتاز لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الجميع شاهد العدد الهائل من شاحنات المساعدات الموجودة أمام معبر رفح، والمجهزة على أعلى مستوى للدخول إلى القطاع.

ونوه أن «الاحتلال الإسرائيلي يمنع ويعيق دخول الشاحنات»، مؤكدًا أن «الجهات المصرية تحاول تقديم جميع التسهيلات الممكنة لدخول المساعدات، لكن وتيرة دخول المساعدات ليست وتيرة مقبولة بسبب التعنت الإسرائيلي».

وطالب المجتمع الدولي بالاستمرار في الضغط على الجانب الإسرائيلي لكي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية الموجودة أمام معبر رفح.