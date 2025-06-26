ما الخدمة الغريبة التي يعرض الموساد تقديمها للإيرانيين؟

في خطوة وصفت بالغريبة، أعلن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، اليوم الخميس، عن إنشاء مركز طبي طارئ لتقديم الدعم الصحي للمواطنين الإيرانيين، وذلك عبر تطبيقات التواصل مثل واتساب وتليجرام وسيجنال.

وقال الموساد، على منصة "إكس"، إن المركز يهدف إلى تقديم استشارات طبية عاجلة من قبل أطباء مختصين يتحدثون الفارسية والإنجليزية، ويعملون في مجالات متعددة تشمل أمراض القلب، السكري، الأمراض المعدية، الأورام، طب النساء، والصحة النفسية.

وأوضح البيان أن الخدمة متاحة من الأحد إلى الخميس، بين الساعة 9:30 صباحا و4:00 عصرا بتوقيت إيران، داعيا المستخدمين إلى استخدام شبكات VPN لضمان الخصوصية أثناء التواصل.

كما نشر الموساد 3 أرقام هاتفية دولية للتواصل مع المركز الطبي، تحمل رموز اتصال لإسرائيل، التشيك، وهولندا، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وقد أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 يونيو عن مقتل 610 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 4700، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة الثلاثاء.

وكتب المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور على "إكس" أنه "خلال الأيام الـ12 الأخيرة، عمت المستشفيات مشاهد مروّعة جدا".

كما أفادت وزارة الصحة بتضرر سبعة مستشفيات وتسع سيارات إسعاف جراء الضربات الإسرائيلية.