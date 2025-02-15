وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام مدارس غرب طنطا

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية في الفترة الصباحية، بمدارس إدارة غرب طنطا، حيث شملت المتابعة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية، والأنشطة الطلابية داخل المدرسة، وأنشطة حصة الموسيقى بالمدرسة، وعددا من الفصول الدراسية.

واستمع ناصر حسن، للشرح المقدم من المعلمين؛ لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم النشط.

ووجه بضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه، والفصول والممرات، خاصة بعد فترة الفسحة، مشددا على غلق البوابة وعدم دخول أولياء الأمور أثناء اليوم الدراسي.

وكلف بالالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، وضرورة استخدام أساليب التعلم النشط داخل الفصول، من خلال التفاعل بين المعلم والطلاب، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية فى مواعيدها المقررة، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات.