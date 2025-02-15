بولونيا يفوز على تورينو في الدوري الإيطالي

فاز فريق بولونيا على ضيفه تورينو 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1 ، حيث تقدم بولونيا بهدف أحرزه دان ندوي في الدقيقة 20 وتعادل تورينو عن طريق نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، تقدم تورينز بهدف سجله إليف إلماس في الدقيقة 65 وتعادل بولونيا عن طريق دان ندوي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء ثم سجل كريستيانو بيراجي، لاعب تورينو، هدف الفوز لبولونيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد تورينو عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.