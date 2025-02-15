إيقاف الإيطالي سينر المصنف الأول عالميا 3 أشهر بسبب المنشطات

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات(وادا)، اليوم السبت، أن لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم، تقبل الحصول على عقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر كتسوية في قضية المنشطات الخاصة به.

وكانت وادا قد طعنت على قرار أصدرته وحدة نزاهة رياضة التنس الدولية العام الماضي، حيث قررت عدم إيقاف سينر بسبب ما اعتبرته تلوثا غير مقصود بمادة الستيرويد الابتنائي المحظورة في مارس الماضي.

تم قبول الإيضاح الذي قدمه سينر بأن كميات ضئيلة من مادة الكلوستيبول في عينة اختبار المنشطات الخاصة به كانت بسبب تدليك من مدربه الذي استخدم المادة بعد أن تعرض اللاعب لقطع بإصبعه.

وسيكون اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما، الذي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، متاحا للمشاركة في ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم (جراند سلام) وهي بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ منافساتها يوم 25 مايو.

وكانت وادا في الأساس تقدمت باستئناف ضد قرار وحدة نزاهة رياضة التنس في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي في لوزان بسويسرا. حيث كانت تسعى لإيقاف اللاعب عن ممارسة أي نشاط متعلق بالرياضة لمدة عام.

وسيكون الإيقاف من 9 فبراير الجاري وحتى 4 مايو المقبل.

ومن الممكن أن يعود سينر للمشاركة في المباريات في بطولة إيطاليا المفتوحة التي تقام بروما يوم 7 مايو المقبل.