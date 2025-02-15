 رئيس التشيك يدعو أوروبا لاتخاذ موقف موحد إزاء مباحثات سلام أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 15 فبراير 2025 5:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس التشيك يدعو أوروبا لاتخاذ موقف موحد إزاء مباحثات سلام أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 3:07 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 3:07 م

قال الرئيس التشيكي بيتر بافل، اليوم السبت، في مؤتمر ميونخ للأمن إنه يتعين على أوروبا أن تشارك في مفاوضات سلام حول أوكرانيا، لكن يجب عليها أولا تحديد موقف مشترك منسق مع أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأكد أن أوروبا لا يمكن أن تسمح بإجراء مناقشات بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا، مستشهدا بتجربة تشيكوسلوفاكيا مع اتفاق ميونخ عام 1938، حسب إذاعة براغ التشيكية اليوم.

وفي حديثه في جلسة نقاشية بشأن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، انضم إلى رئيس التشيك، رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون.

وعلى هامش المؤتمر، التقى بافل مع المبعوث الخاص الأمريكي لأوكرانيا وروسيا، الجنرال كيث كيلوج. كما يحضر المؤتمر وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي.

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