إضافة 3 وحدات أسنان في 3 مستشفيات بالقاهرة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية

كشف الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة – عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان خلال شهر يناير، تحت إشراف الدكتور ضياء محمد، في مشهدٍ يعكس حجم الجهد المبذول، وروح الالتزام المهني التي تسود مختلف المنشآت الصحية التابعة للقطاع.

وأوضح رئيس القطاع أن إجمالي التدخلات الطبية المقدمة خلال يناير بلغ 30,920 تدخلًا طبيًا، تنوعت بين خدمات وقائية وعلاجية وتخصصية، كما تم إضافة ٣ وحدات أسنان بمستشفيات المنيرة العام، وشبرا، والشروق المركزي، لتعزيز القدرة الاستيعابية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار إلى إجراء 12,983 فحصًا شاملًا للكشف المبكر والتقييم الدقيق للحالات، إلى جانب تقديم 5,261 حالة علاج تحفظي لعلاج التسوس في بدايته والحفاظ على التركيب البنيوي للأسنان وصون كفاءتها الوظيفية، وتنفيذ 4,782 حالة علاج جذور باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

ونوه بأن الجهود تضمنت علاج 1,871 حالة من أمراض اللثة دعمًا لصحة الأنسجة الداعمة، فضلًا عن إجراء 16,866 حالة خلع عادي و720 حالة خلع جراحي للحالات التي استوجبت تدخلًا جراحياً.

وتابع:" تقديم خدمات تقويم الأسنان لـ 613 حالة لتحسين الإطباق والشكل الجمالي، وتنفيذ 386 حالة تركيبات متحركة و233 حالة تركيبات ثابتة لاستعادة كفاءة المضغ والنطق وتحقيق التوازن الوظيفي والجمالي، إلى جانب إجراء 9 عمليات تحت التخدير الكلي، وتنفيذ 7 حالات زراعة أسنان باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتاحة".

وأكد تقديم 218 خدمة طبية من خلال القوافل الطبية المتنقلة، في خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع.

وانطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن الوقاية ركيزة أساسية لاستدامة الصحة العامة، حرصت الإدارة على تنظيم عدد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، بالتوازي مع عقد ورش تدريبية متخصصة لصقل مهارات الكوادر الطبية وتعزيز كفاءتها العلمية والعملية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التطوير المستمر وتحقيق التميز المؤسسي.