أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تضامن الولايات المتحدة مع نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجدين بمدينة كرايستشيرش.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الجمعة، «نحن نحبك نيوزيلندا، ونتضامن معك».

وأضاف أنه تواصل في هذا الإطار مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، وأبلغها استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة في التحقيقات.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن 50 قتيلًا و50 مصابًا.

ورفعت الشرطة النيوزيلندية، أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.

Just spoke with Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, regarding the horrific events that have taken place over the past 24 hours. I informed the Prime Minister....

....that we stand in solidarity with New Zealand – and that any assistance the U.S.A. can give, we stand by ready to help. We love you New Zealand!