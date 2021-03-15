إيران تحاكم فرنسيا بتهمة التجسس والدعاية ضد الدولة

صرح محامي المواطن الفرنسي بنجامين بريير، المحتجز في إيران منذ عشرة أشهر، بأن موكله يواجه اتهامات بالتجسس والدعاية ضد الدولة.

وكتب المحامي سعيد دهقان، على موقع تويتر اليوم الاثنين، أن بريير متهم بتصوير "مناطق محظورة" في إيران، ووضع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول إجبارية ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية، إلا أنه لم يذكر شيئا بشأن الحكم الذي قد يصدر بحقه.

والدعاية ضد الدولة هي واحدة من الاتهامات الشائعة التي يتم توجيهها للأجانب الموقوفين في إيران، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ومثلت أمس الناشطة البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري-راتكليف أمام القضاء بتهمة نشر دعاية، وذلك بعد أسبوع واحد من انتهاء محكوميتها بالسجن خمس سنوات في قضية منفصلة.