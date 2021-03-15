روجينا تطرح برومو مسلسل «بنت السلطان»: حلم انتظرته سنين

طرحت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "بنت السلطان"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وعلقت روجينا على الفيديو قائلة: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حلم انتظرتة سنين شقيت وتعبت عشان أحققة ماكنش عندي غير الثقة في ربنا وموهبتي، شكرا يارب شكرا لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي إلى هذة اللحظة".

وأضافت: "شكرا أيمن سلامة.. شكرا أحمد شفيق، رفقاء الرحلة شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا أشرف زكي.. باإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".